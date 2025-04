Metin 2 est un représentant très populaire des jeux MMORPG gratuits. On peut y retrouver 5 classes de personnages différentes: Les Suras, les Chamanes, le Guerriers, les Ninjas et les Lycans. Chacun d’entre eux se caractérise par sa propre façon de jouer, mais par contre en se réunissant en groupe, ils se retrouvent en excellente harmonie. Le Guerrier, qui a une grande férocité, va se battre tête à tête avec le Sura, qui l'assistera à la première ligne de front. Le Chamane soutient ses camarades avec sa magie qui va augmenter leurs statistiques. Le Lycan est une créature lupine meurtrière. Et enfin, le Ninja, qui peut être excellent en combat de mêlée, mais aussi, qui grâce à son habilité d’utiliser un arc, peut regrouper tous les monstres, ce que fait gagner du temps! Le jeu nous offre beaucoup de quêtes, qui nous forcent à explorer le monde du jeu, car celui-ci possède un grand nombre d’endroits où on va trouver des différentes sortes des monstres à tuer ou d'y obtenir des ingrédients indispensables à la réussite. Avec l’augmentation de l’expérience, on peut améliorer notre personnage en y ajoutant des points de caractéristiques et utilisant des nouvelles pièces du l’équipement. La création et l’adhésion à une guilde peut nous offrir une masse des nouvelles connaissances et des combats de guilde, qui représentent eux aussi un élément intéressant du jeu.

Rejoignez le monde du Metin 2 dès aujourd’hui!