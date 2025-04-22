Lineage 2: Helios

Возьми бутылку воды и перекуси перед тем, как сядешь за клавиатурой и мышкой, попадешь во что-то такое, что похитит Тебя из мира надолго. Lineage 2 - бесплатная MMORPG игра в мире переполненном войной и изменой.





В начале игра даёт нам много возможностей, это видно уже во время создания персонажа, где можем выбрать нашу расу, класс, пол, лицо и прическу. Некоторые из этих вариантов являются косметическими, но первые два из них влияют на начальную статистику персонажа. Часть классов может быть разблокирована только после достижения определенного уровня.





Созданый нами персонаж дополняется нашим продвижением геймплея: на разных уровнях доступно 50 различных навыков. Также можем настроить внешний вид аватара с помощью широкого спектра аксессуаров, украшений или или с помощью призываемых существ.





Через различные аксессуары получаем возможность модернизировать наше оружие и атаки, чтобы лучше подготовиться к боям, как с AI, так и в PvP.





Кроме боев, функции и расширенные квесты не позволят скучать. Вот почему Ты должен сыграть сейчас!





Постскриптум: Будь осторожен, карма может вернуться!