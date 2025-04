Lineage 2: Helios

Prenez une bouteille d’eau et une tartine devant votre clavier et souris, car voici quelque chose qui fera de sorte, que vous ne serez pas en mesure de vous détacher de votre ordinateur. Lineage 2 est un jeu MMORPG gratuit dont l’action se déroule dans un monde envahi par la guerre et trahison.

Même au tout début, le jeu nous offre une variété des possibilités, en créant notre personnage, on peut choisir sa race, sa classe, son genre, son visage et coiffure. Certaines d’entre eux sont purement cosmétiques, mais les deux premières changent les statistiques de base du notre personnage. Une partie des classes est débloquée que quand on atteint un niveau particulier.

Notre caractère est développé à travers la progression du jeu. Il existe approximativement 50 compétences disponibles pour nous aux niveaux différents. On peut aussi personnaliser l’apparence du notre avatar grâce aux accessoires comme des bijoux ou un animal de compagnie.

Grâce aux accessoires on peut aussi améliorer les armes et les attaques, pour mieux se préparer au combat, de même avec l’IA, que dans le PvP.!

A part les combats, les différentes fonctionnalités et des quêtes complexes ne nous permettent pas à nous ennuyer. C’est pour cela, que pour cesser de s’ennuyer, il faut commencer à y jouer dès aujourd’hui.!

P.S. Attention, le karma revient!