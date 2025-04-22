League of Angels: Heaven's Fury - еще одна часть известного хита среди браузерных игр из серии League of Angels! Еще раз, вы окажетесь в насыщенном экшн RPG внутри фантастического мира. Выберите один из трех доступных классов: Маг, Лучник или Драгун и сражайтесь с могущественными врагами, которых вы встретите на своем пути. Мир League of Angels: Heaven's Fury в значительной степени основан на западной мифологии, благодаря которой вы встретите известных персонажей, таких как Афина, Аполлон или Пандора. Отправляйтесь на поиски легендарных ангелов и вместе верните небеса, захваченные злыми богами. Собирайте экипировку, улучшайте предметы и героев, участвуйте в эпических битвах с могущественными боссами и, самое главное, сражайтесь с другими игроками в различных режимах PvP, чтобы доказать свою силу. Все оформлено красивой 3D-графикой, потрясающей анимацией персонажей, навыков и миров, а на заднем фоне вы услышите атмосферную, красивую музыку, которая делает игру еще более захватывающей. Узнайте, как развернется ваша история в мире League of Angels: Heaven's Fury и начните свое приключение сейчас!