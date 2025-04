League of Angels: Heaven's Fury è una nuova versione della hit tra i giochi browser conosciuta a tutti, della serie League Of Angels! Nuovamente ti troverai in un gioco RPG pieno d'azione, ambientato in un mondo fantasy.

Scegli una delle tre classi disponibili: Mage, Archer lub Dragoon e combatti contro i tuoi nemici, che incontrerai per strada. Il mondo di League of Angels: Heaven's Fury è vagamente basato sulla mitologia occidentale, grazie a ciò conoscerai personaggi noti come Atena, Apollo o Pandora. Parti alla ricerca degli Angeli leggendari, per riconquistare, congiungendo le forze, i celi, occupati dagli dei corrotti.

Raccogli equipaggiamenti, migliora gli oggetti degli eroi, partecipa a battaglie epiche contro potenti boss e, cosa più importante, combatti con altri giocatori in varie modalità PvP, per dimostrare la tua forza. Tutto questo è stato sistemato in una bellissima grafica 3D, con affascinanti animazioni dei personaggi, abilità e mondo, mentre sullo sfondo un gioco pieno d'atmosfera, fantastica musica che rende la partita ancora più piacevole.

Scopri come andrà la tua storia nel mondo di League of Angels: Heaven's Fury e inizia la tua avventura già ora!