Браузерная игра, в которой мы воплощаемся в правителя империи! Наши главные цели - расширение, завоевание и победа! Это значительно расширенная экономическая стратегия, которая даёт нам массу эмоций и удовлетворения. Улучшай свой город, побеждай других, расширяй свою армию и своё влияние. Вступай в альянсы или веди войны - можешь зарекомендовать себя как отличный стратег! Это обширный мир сх огромным количеством возможностей где Ты точно найдёшь что-то для себя. Всё сопровождается приятной графикой.

Мир Imperia Online ждёт!



