Rain

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Imperia Online

Imperia Online

Imperia Online

Information

Браузерная игра, в которой мы воплощаемся в правителя империи! Наши главные цели - расширение, завоевание и победа! Это значительно расширенная экономическая стратегия, которая даёт нам массу эмоций и удовлетворения. Улучшай свой город, побеждай других, расширяй свою армию и своё влияние. Вступай в альянсы или веди войны - можешь зарекомендовать себя как отличный стратег! Это обширный мир сх огромным количеством возможностей где Ты точно найдёшь что-то для себя. Всё сопровождается приятной графикой.
Мир Imperia Online ждёт!

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22 replies

Last reply: Sep 9, 2021

Nice online game

7 replies

Last reply: Sep 13, 2020

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