Jeu par navigateur dans lequel le joueur se met dans la peau d’un dirigeant de l’Empire! Notre but est l’expansion, la conquête, la victoire!



Imperia Online est jeu de stratégie économique très étendu, fournissant beaucoup d’émotions et satisfaction. Améliore ta ville, capture d’autres, agrandis ton armée et ta zone d’influence. Forge des alliances ou mène la guerre! Tu peux faire preuve de ton esprit stratégique. Un monde étendu et le nombre des possibilités feront de sorte, que tu trouveras certainement quelque chose à faire. Tout cela est accompagné par un graphisme agréable et bien conçu.



Vas-tu changer les destins d'autres joueurs? Le monde de l’Imperia Online t’attend!