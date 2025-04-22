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Ikariam

Ikariam

Ikariam

Information

Одна из самых популярных экономических стратегией для браузеров. Икариам ставит нас в роли древнего правителя, который медленно развивает свою империю из маленькой греческой деревни. Как и в каждой стратегической игре нам нужны ресурсы, на которых будет строиться наша экономика. Благодаря ним сможем расширить наши здания, создать армию и постепенно развивая наш город. Несмотря на то, что игра является браузерной, она не перестаёт быть очень требовательной и сложнаой. У нас есть много вещей, на которые нужно обратить внимание, например: сколько людей следует направить в шахты и на поля, а сколько на поле битвы. Не стоит забывать о дипломатических усилиях, создании альянсов, без которых практически невозможно выжить. Игра, тем самым, может быть сложнее, чем кажется. Это её большое преимущество, так как большинству пользователей не по душе, когда всё идёт слишком гладко! Игра скоро наскучилабы, а так она нас будет притягивать еще очень долго!

Подпишись на Икариам и стань величайшим правителем всей Древней Греции!

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Does anyone know the quickest way to complete the tasks ?

9 replies

Last reply: Nov 23, 2020

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