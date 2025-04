Un des jeux stratégico-économiques par navigateur les plus populaires. Dans Ikariam, vous êtes un dirigeant antique, en train de développer son empire depuis un petit village grecque. Bien évidemment, tout comme pour chaque jeu de stratégie, on a besoin des ressources sur lesquelles va s’appuiera notre économie. Grâce à celles-ci nous pouvons améliorer nos bâtiments, créer une armée et graduellement, développer notre cité. Le jeu, même si par navigateur, est très complexe et compliqué. Il faut bien réfléchir sur nombreux aspects, comme le nombre des gens qu’on va envoyer dans les mines et celui envoyé sur le champ de bataille, ou bien sur la diplomatie entre joueurs et alliances, sans lesquelles il est pratiquement impossible de survivre. Le tout peut être bien plus compliqué qu’il le semble. Néanmoins, c’est un grand atout du jeu, car personne n’aime quand c’est trop facile, n’est-ce pas? Le jeu deviendrait rapidement monotone, et pourtant Ikariam nous offre beaucoup de plaisir!

Enregistrez-vous dans Ikariam et devenez le plus grand souverain dans l'ensemble de la Grèce Antique!