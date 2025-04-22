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Готовы ли вы к жесткой конкуренции, разрушениям, скорости и много акции? Все они теперь доступны в пост-апокалипсическом мире Heavy Metal Machines!

Классический игровой режим состоит из нескольких раундов, в которых нужно доставить бомбу на базу противника, чтобы уничтожить ее! Открой для себя различные транспортные средства, которые доступны для игрока, чтобы раздавить врагов, как только ему захочется! Кроме того, каждое транспортное средство может быть расширено по своему усмотрению.





Стань водителем деструктивного автомобиля сегодня! Присоединяся к мятежному и жестокому миру Heavy Metal Machines и покажи всем, кто тут главный!