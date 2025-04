Remember that you need to enter the game through the Steam!





Estás preparado para uma competição feroz, destruição, velocidade e ação? Tudo isso está disponível agora no mundo post-apocalíptico de Heavy Metal Machines! O modo deste clássico jogo é composto por várias rodadas nas quais tens que colocar a bomba na base do inimigo para destrui-la! Descobre uma grande variedade dos veículos que estão disponíveis para que o jogador esmague os inimigos como lhe apetece! Ademais, cada veículo pode ser melhorado com as nossas próprias escolhas.





Converte-te num motorista de um veículo para destrui-lo todo hoje! Junta-te a rebelde e brutal mundo de Heavy Metal Machines e mostra a todos, quem manda aqui!