God Wars - это браузерная игра MMORPG, которая на первый взгляд кажется очень похожей на остальные игры этого типа. Создатели, однако, постарались позаботиться о том, чтобы игроки не чувствовали монотонности



Стань на сторону добра и побеждай могущественных демонов угрожающих безпопасности твоего королевства. Развивай город и, естественно, силу и умение своей дружины, которая будет сопровождать Тебя в далёких походах. Войди в мрачные подземелья и углубляйся все дальше, побеждая сильных противников.



Проводи бои в режиме туров и покажи свои тактические умения, чтобы продвигать свой ранг всё выше. Бейся плечо к плечу с другими воинами, чтобы поберждать самых сильных монстров и получить свою награду!

Присоединяйся к Гod Wars уже сегодня!

