God Wars é um jogo MMORPG gratuito de navegador, que à primeira vista parece ser vagamente semelhante a outros jogos da sua classe. Os criadores, no entanto, tentaram assegurar de que os jogadores não sintam a monotonia, procurando suas próprias soluções.



Fica ao lado do bem e luta com os poderosos demónios que ameaçam teu reino. Faz crescer a tua cidade e, em consequência, tuas habilidades e as da tua equipa, que vai te acompanhar e ajudar nas expedições cada vez mais perigosas. Entra no escuro abismo das masmorras e desce cada vez mais e mais às profundidades para lutar contra adversários cada vez muito mais poderosos.



Luta contra teus inimigos num combate baseado em turnos e exprime criatividade, usando tuas habilidades táticas, para subir mais e mais alto no ranking de God Wars! Luta lado ao lado com os outros jogadores para derrotar os monstros cada vez mais poderosos e ganha os prémios ainda mais atrativos.



Junta-te a God Wars agora!