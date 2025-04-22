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Gardenscape

Gardenscape

Gardenscape

Information

Gardenscape это казуальнаая приключенческая и пазл игра для мобильных устройств разработанная командой Joindots и изданная компанией eShop.

В начале этого забавного приключения мы получаем прекрасный, но заброшенный особняк в наследство от нашего дедушки. Но когда мы прибываем на место, то обнаруживаем, что его сад, который когда-то цвёл и благоухал, сейчас уже заброшен и у нас нет денег, чтобы привести его в порядок. Дом и сад полны самых разнообразных антикварных вещей. Наша цель - найти и продать как можно больше антиквариата, чтобы привести в порядок сад нашего деда.


Для этого нам придётся построить лавочки, фонтаны, ограды, статуи, фонарные столбы, посадить деревья и добавить много других декоративных элементов, чтобы улучшить наш сад. И всё это будет происходить пока наш дворецкий Остин будет рассказывать нам интересную историю.


Игровая механика Gardenscapes интуитивно понятна и проста:, для того чтобы установить декоративные элементы в нашем саду, нам нужны монеты и звёзды. И чтобы их получить нам нужно играть в мини игры. Поэтому всегда будет происходить что-нибудь смешное.


Игра состоит из более чем ста уровней, проходя которые мы встретим много новых персонажей и откроем много игрового контента. Так же мы можем завести себе питомца, и он будет сопровождать нас в течении всего прохождения.


Gardenscapes очень затягивающая игра, которая зачаровывает своим визуальным оформлением и прекрасной оптимизацией для мобильных платформ. Так же можно будет поделиться картинкой своего сада с друзьями и другими игроками.


Не жди и начни играть в Gardenscapes прямо сейчас!

Recent Forum Posts

From 1 to 10 rate this game

17 replies

Last reply: Feb 5, 2023

Who likes this game?

11 replies

Last reply: Feb 5, 2023

I used to like this game but now I barely play it

7 replies

Last reply: May 23, 2022

pay to win, stupid ads

7 replies

Last reply: Mar 4, 2022

available in pc

17 replies

Last reply: Feb 2, 2022

garden the gangbang

5 replies

Last reply: Feb 2, 2022

Honest Review [ Gardenscape ]

5 replies

Last reply: Feb 2, 2022

Is this game good

22 replies

Last reply: Nov 16, 2021

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