Gardenscapes est un jeu occasionnel de casse-tête et d'aventure pour les appareils mobiles, développé et produit par la société Joindots et distribué par eShop.





Dans cette aventure amusante, au début nous avons reçu un manoir beau mais négligé comme héritage et nous devrons aller au champ, à la maison de notre grand-père, mais quand nous sommes arrivés, nous avons découvert que son jardin, qui à une époque était charmant, est maintenant terriblement négligé et nous n'avons pas d'argent pour le réparer. Le jardin et la maison sont pleins de toutes sortes de raretés et d'antiquités. Notre objectif sera de collecter et vendre ces objets que nous trouvons, afin de retrouver la splendeur du jardin de notre grand-père.





Pour cela, nous devrons construire des bancs, des fontaines, des haies, des statues, des lampadaires, des arbres et beaucoup d'autres éléments décoratifs pour donner un aspect unique à notre jardin. Tout cela alors que nous suivons une histoire intéressante avec Austin, notre majordome.





Le système de jeu Gardenscapes est relativement simple. Pour construire des éléments dans notre jardin, nous aurons besoin de pièces de monnaie et d'étoiles. Et pour obtenir des pièces de monnaie et des étoiles, nous devrons jouer à un mini-jeu. De cette façon, nous ferons toujours quelque chose d'amusant.





De plus, le jeu est composé d'une centaine de niveaux différents dans lesquels nous pouvons apprendre à connaître de nouveaux personnages et débloquer beaucoup de contenu. Nous pouvons même avoir un gentil animal de compagnie qui nous accompagnera tout au long de l'aventure.





Gardenscapes est un jeu casual très divertissant qui offre une section visuelle charmante et un système de jeu parfait pour les appareils tactiles. Le jeu nous permettra également de prendre des photos de notre propre jardin, à partager avec d'autres joueurs.





N'attendez plus et profitez de Gardenscape!