Fox Legends — бесплатная MMORPG, разработанная студией Esprit Games.

Создай персонажа своей мечты, выбери один из 4 видов оружия: меч, пистолет, копье или зонтик и отправляйся в путешествие по волшебному миру. Твоим спутником станет Дух, который будет поддерживать тебя в бою, развивать свои навыки, чтобы стать еще сильнее. Участвуй в битвах PvE и PvP — каждый найдет что-то для себя. Развивай своего персонажа, улучшай свой инвентарь, настраивай свой внешний вид и хорошо проводи время с другими людьми онлайн!

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