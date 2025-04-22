Одна из лучших стратегии для браузера. Наш город развивается с незапамятных времён, ещё с каменного века. Начиная с чистого земельного участка под нашу деревню, мы будем расширяться, чтобы создать свою собственную империю. Интересным аспектом игры является to, что меняются технологические эпохи начиная с каменного века. Игра чрезвычайно расширена, и её механика точно не заставят нас скучать. Боевая система очень похожа на Героев Меча и Магии: имеем возможность контролировать каждый блок, а поле сражения разделено на клетки, к тому же всё делается в пошаговой системе. Графика, и музыка отличаются качеством, поэтому время проведённое в игре будет более приятным. Игра также доступна на мобильных устройствах, так что Ты можешь играть в неё повсюду. Итак, не жди и присоединяйся к Forge of Empires сегодня!

