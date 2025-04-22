Прекрасная земля Эльриоса, некогда спокойного, почти идеального места для проживания, на протяжении нескольких поколений, была поглощена ужасной войной, которая разразилась в результате взрыва гигантского голубого бриллианта - драгоценного камня по имени Эль. Существа питающиеся его энергией без нее превратились в каких-то безвольных роботов. Человечество рассеялось, построив свои города вокруг фрагментов Эль.





Во процессе игры выполняем много квестов, которые добавят нам очки опыта, благодаря чему сможем улучшить нашего персонаж инвестировав в его навыки. Таким образом мы сможем приблизить его к привычному нам стилю игры. Сказочная графика, климатическая музыка, интересные битвы и сюжетная линия, не позволяет игроку перестать играть.









И так, чего же ты ждёшь? Пригласи своих друзей и вместе сыграйте одним из девяти доступных персонажей, проходите на следующие уровни, сразитесь с Назодами и восстановитепрекрасный Эльриос как во времена своего расцвета.



