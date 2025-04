Elrios, une région splendide et jadis, très calme et étant une place idéale pour y vivre durant plusieurs générations, a été englouti par une terrible guerre, qui a éclaté suite à une explosion d’une pierre précieuse, un immense diamant bleu nommé El. Les êtres en tirant leur énergie sont tombés au sol et les Nasods se sont transformés en créatures arbitraires ressemblant à des machines. L’humanité s’est dispersée, en construisant leurs villages autour des morceaux de la pierre El. Pendant le jeu, on effectue un grand nombre des quêtes qui nous fournissent des points d’expérience. Il est alors important de développer notre personnage et investir dans ses compétences, lesquelles il faudra augmenter et viser à un style de jeu préféré. Le graphisme inspiré par des contes de fées, une musique climatique, des combats intéressants et avec eux, épaule contre épaule, une histoire qui ne nous permet pas de se détacher de l’écran



Alors, que ce que tu attends?! Invite tes amis et ensemble incarnez vous en un des 9 personnages disponibles, parcourez bravement les niveaux suivants, combattez les Nasods et restaurez la beauté d’Elios du temps de sa splendeur.