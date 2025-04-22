Dragon Knight 2

Dragon Knight II является продолжением популярной браузерной игры- Dragon Knight. Еще раз, мы приземлимся в мир MMORPG, полный волшебных и легендарных героев, в котором будем руководить командой героев, а также богинями или же магическими созданиями во время пошаговых сражений против полчищ врагов.

Игроки, таких игр как Dragon Knight или League of Angels 2, легко найдут в этом названии очень быстро. Вскоре после создания нашего аватара мы начнем игру с небольшого введения, в котором мы познакомимся с начальными персонажами игры и основными элементами игры. Хотя нам придется начинать игру с только игроком-аватаром, в мужской или женской версии - после нескольких минут игрового процесса мы получим возможность набирать больше персонажей.

Другим важным аспектом является сбор оборудования, позднее его укрепление и совершенствование, а также создание новых элементов.

Также стоит упомянуть о микроплатежах, доступных в этом названии. Поскольку игра бесплатная, никто не должен удивляться их присутствию. Для всех премиальных видов деятельности нам понадобится валюта в форме рубинов - которые, конечно же, мы будем покупать за реальные деньги. Однако стоит отметить, что мы сможем использовать некоторые действия с использованием Szafirów, дополнительной валюты, которую мы можем получить во время обычной игры.