Desert Operations является одной из самых известных браузерных стратегии. Получи страну в управление и развивай её. Вступай в альянсы с другими игроками и вместе сражайтесь, объявляйте войны и становитесь непобедимыми! Позаботься о своей экономике, создавай армию, производи лучших юнитов, защищайся от нападений других игроков, которые, также как и Ты, желают власти! Создание альянсов, как и везде в подобных играх, имеет решающее значение для Твоего продвижения, как и в реальной войне. Чем больше Твоя армия и чем сильнее поддержка союза, тем больше Твой шанс на победу. Графика имеет свою атмосферу, окрашена в серые спокойные тона. Здесь нет никаких мультяшных, что придаёт игре реализма - мы сможем почувствовать себя как настоящий Правитель в реальной войне.
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