Desert Operations est un des plus fameux jeux de stratégie par navigateur. Dirigez un pays et développez-le, afin de devenir une puissance mondiale. Faites des alliances avec d'autres joueurs et ensemble, attaquez, déclarez des guerres et devenez invincibles. Prenez soin de votre économie, développez votre armée pour obtenir des plus en plus meilleures unités et défendez-vous contre des attaques faites par d'autres joueurs, qui juste comme vous, veulent gagner plus de pouvoir! La création des alliances est cruciale, car tout se déroule durant la guerre. La plus grande est votre armée, le plus d'aide vous obtenez, la plus grande est votre chance de victoire. Le graphisme a son propre climat de guerre, il est plutôt gris et calme. Il n'y a pas des éléments cartoonesques ce que lui donne son charme - on peut se sentir juste comme dans une vraie guerre.