Dark Orbit Reloaded

Пришло время покорить вселенную! Dark Orbit - браузерная стратегия , установленная в космической вселенной с элементами научной фантастики.



Мы можем выбирать среди трех фракций, участвующих в межгалактическом конфликте. Они отличаются по своей структуре, задачам и конструкции единиц. Во время боев и сбора ресурсов мы поднимаемся уровень за уровнем и тем самым открываем новые карты. Для тех, кому скучно в миссияx, есть также PvP, гарантирующий дополнительные часы чистого игрового процесса.



Особенностей и квестов много, однако дружественный интерфейс делает всё удобным и понятным для глаз. Графика, анимация и звук находятся на очень высоком уровне, обеспечивая высокое качество эстетических впечатлений.



Игра свободна, а микроплатежи сбалансированы, нет места для отвратительной модели P2W. Всё это вместе делает Dark Orbit игрой, которая привлекает нас и не хочет отпустить. Может быть, его собственная гравитация?