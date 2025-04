Dark Orbit Reloaded

Il est bien temps pour une conquête de l’espace! DarkOrbit Reloaded est un jeu de stratégie par navigateur situé dans un monde de science-fiction.

On peut choisir entre trois fractions, qui font partie des conflits intergalactiques. Elles se diffèrent selon leur structure, les missions qu’elles offrent et la construction d‘unités. En se battant et en collectant des matières premières, on remonte dans la hiérarchie, niveau par niveau, en débloquant de cette manière des nouvelles cartes. Pour ceux qui s'ennuient en faisant des missions, est offert un système PvP (JcJ), qui garantit des heures du divertissement supplémentaires.

Les fonctions et missions sont très nombreuses, mais une interface facile fait de sorte, que tout est soigneux est agréable à voir. Le graphisme en lui-même, les animations et le son sont à un niveau élevé en nous fournissant des impressions esthétiques plaisantes.

Le jeu est gratuit et les micro-transactions très équilibrées, il n’y a pas du répugnant modèle P2W. Le tout marque le fait, que Dark Orbit nous attire et ne veut pas nous lâcher. Sa propre force de pesanteur peut-être?