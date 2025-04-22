CrossFire - это MMOFPS, включающий в себя типичные функции для такого рода игр, как система рангов. Игра предлагает четыре режима с отличным геймплеем: Team Deathmatch, Search & Destroy, Elimination и Ghost Mode, каждый из которых использует свои уникальные карты.



Кроме баллов опыта, после каждого матча мы также получаем виртуальную валюту GP, которая может быть использована для улучшения и ремонта нашего оборудования. Также игрок может составить свой набор улучшений, который сможет потом обменять или применить.



Дополнительные возможности делают CrossFire, как игру F2P, настолько интересной, что она не только может конкурировать с другими играми FPS, но и противостоять некоторым платным гигантом, таким как Counter-Strike.



