Champions Online - бесплатная загружаемая MMORPG игра, разработанная Crypic Studios и опубликованная ArcGames, в которой вы играете в качестве супергероя. Погрузитесь в комикс и начните свое бесконечное столкновение с преступностью.



Champions Online дает нам напряженные и головокружительные встречи, настолько специфичные для действий и боевых игр. Загрузка игрового времени. Бои в «CO» динамичны и веселы! В Champions Online вам нужно быть умным и хитрым, так как каждый противник представляет собой разную угрозу с различными суперспособностями, навыками и эксклюзивными боевыми навыками. Поэтому вам нужно быть умным, или вы в конечном итоге умрёте!



Станьте героем, которым всегда хотели быть! В Champions Online вы можете настроить своего героя по разному, выбирая из широкого спектра цветов. Создайте уникальный костюм и выделитесь из других. Система разработки персонажей очень гибкая, а также дает вам большой контроль!



Исследуйте обширную вселенную из Чемпионов Онлайн, победите злодействующий хаос во всем мире и даже в пространстве и альтернативных вселенных. Путешествуйте по разным местам, чтобы сражаться с суперзловыми, инопланетянами, гигантскими монстрами и злыми организациями.



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