Champions Online est un jeu MMORPG gratuit développé par Crypic Studios et édité par Arcgames dans lequel vous jouez en tant qu'un super-héros en le personnalisant à votre guise. Submergez-vous dans un monde de bande dessinée et commencez votre combat incéssant contre le crime.



Champions Online nous offre des rencontres intenses et vertigineuses, si spécifiques aux jeux d'action et de combat. Ce jeu n'a pas d'attaques automatiques ou ennuyeuses ou de temps de chargement interminables. Les combats dans "CO" sont dynamiques et amusants ! Dans Champions Online, vous devez être intelligent et main, car chaque ennemi est une menace différente avec divers super pouvoirs, compétences et spécialités de combat exclusives. Vous devez donc être intelligent ou vous allez vous retrouver mort !



Devenez l'héros que vous avez toujours voulu être ! Dans Champions Online, vous pouvez personnaliser votre héros de différentes façons, vous avez le choix parmi une grande quantité de pièces différentes pour votre costume avec un large éventail de couleurs et de types de corps. Concevez un costume unique et démarquez-vous des autres. Le système de développement de personnage est très flexible et vous donne également une grand contrôle sur les compétences que vous utilisez.



Explorez le vaste univers de Champion Online, combattez les forces du mal semant le chaos dans le monde entier et même dans l'espace et les univers alternatifs. Voyagez vers une variété d'endroits pour lutter contre les super-vilains, les aliens, les monstres géants et les organisations maléfiques.



Jouez à Champions Online des maintenant!