Berserk: The Cataclysm

Берсерк: Cataclysm - это браузерная карточная игра, созданная российской студией под названием Bytex.

Игра доставит много удовольствия для каждого коллекционера колод, создатели подготовили для нас до 600 карт с красивой графикой.



В этой игре, установленной во вселенной фэнтази, будем играть в качестве мага, борющегося за правительство в мире Лаара. То, как он создаст свою магическую Империю, является постепенным началом завоевания всего мира.



Игра порадует не только поклонников PvP, но и AI, так как оба режима игры были сделаны с таким же качеством.



Если ищешь вариант для браузерных карточных игр, эта игра для Тебя.