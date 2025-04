Berserk: The Cataclysm

Berserker: The Cataclysm est un jeu de cartes par navigateur créé par un studio russe – Bytex.

Le jeu est un divertissement exceptionnel pour tous les fans du collectionnement des decks, les concepteurs nous ont préparé près de 600 cartes différentes avec des valeurs graphiques magnifiques.



Dans cet univers fantastique de stratégie, on se met en peau d’un sorcier étant en combat pour le pouvoir dans le monde de Laar. La méthode pour créer cet empire magique est une conquête graduelle des régions de plus en plus vastes.



Le jeu plaira à la fois aux fans du PvP, qu’aux amateurs d’intelligence artificielle – les créateurs les ont conçu avec un soin comparable.



Si vous cherchez une alternative pour des jeux de cartes nécessitant leur téléchargement, ce jeu est sans doute pour vous.