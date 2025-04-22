Присоединяйся к бою в браузерной игре Battle of Beasts! Обучай своих зверей, корми их и расти, чтобы они помогли вам завоевать новые территории. Выполни миссии, которые приведут тебя к победе. Боевая музыка создаёт этой игре свой климат, который, безусловно, понравится многим людям. Не забудь правильно использовать свое поле. Создавай ящики для ваших зверей, корми их и чисти, чтобы они были в хорошей форме. Создай ферму, с которой сможешь собирать урожай. Это поможет создать еду для миньонов. Помни о декоративных элементах - твой маленький зоопарк будет выглядеть не только страшно, но и восхитительно! Так что расширяй территорию, развивай экономику и сделай свою орду величайшей!

