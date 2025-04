Rejoignez le combat dans le jeu par navigateur Battle of Beasts! Entraînez vos bêtes, nourrissez-les et laissez grandir pour qu’elles puissent vous aider durant vos conquêtes d’autres territoires. Accomplissez des missions, qui vous conduiront à la victoire. La musique d’un climat de guerre donne au jeu son propre caractère qui plaira à beaucoup de gens. N’oubliez pas de bien utilisez vos terrains. Construisez des boxes pour vos bêtes, nourrissez-les et lavez pour qu’elles puissent rester en bonne condition. Construisez une ferme où vous pourrez recueillir vos cultures. Grâce à celles-ci, vous pourrez produire votre propre nourriture pour vos bêtes. N’oubliez-pas les éléments décoratifs - votre petit zoo semblera non seulement dangereux, mais aussi stupéfiant! Etendez donc vos terres, développer votre économie et montrez que votre horde est la meilleure!