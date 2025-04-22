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Azur Lane - это мобильная ролевая игра, в которой ты можешь сражаться в бесчисленных морских сражениях.





Организуйте свой собственный флот из 6 кораблей и отправляйся в приключение, в котором ты покоришь моря и океаны! Уничтожай вражеские корабли и избегай их атак, для победы в битвах ты получишь много полезных предметов, которые помогут тебе улучшить свой флот. Также в игре есть множество миссий - их выполнение принесет тебе много ценных призов. Прекрасная графика в стиле аниме, с очаровательными девушками в главной роли наверняка заставит тебя полюбить эту игру!





Не жди, присоединяйтесь к миру Azur Lane и откройте для себя загадочный морской мир!