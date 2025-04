Le jeu exige de télécharger l’émulateur Android - BlueStacks!





Azur Lane est un jeu mobile rpg dans lequel vous pouvez livrer beaucoup de bataille navale incroyable.





Organisez votre propre flotte composée de 6 bateaux au maximum et commencez l’aventure pour conquérir tous les mers et océans! Détruisez les bateaux de vos ennemis et évitez leurs attaques. Quand vous gagnez la bataille, vous recevez des objets précieux qui vous permettent d’améliorer votre flotte. Dans le jeu, il y a aussi des missions que vous pouvez accomplir et gagner ainsi des récompenses attrayantes. Vous allez aimer aussi le graphisme anime avec des filles charmantes!





N’hésitez plus et rejoignez Azur Lane pour découvrir le monde aquatique mystérieux!