mara shady
mara shady
Gem1,015
palomaaaarmy
palomaaaarmy
Gem1,750
The_king
The_king
Gem244
The_king
The_king
Gem70
The_king
The_king
Gem70
The_king
The_king
Gem7
mara shady
mara shady
Gem20
xXIts StixzXx
xXIts StixzXx
Gem223
The_king
The_king
Gem70
recibiati
recibiati
Gem12
nithishbilla051
nithishbilla051
Gem24
The_king
The_king
Gem70
The_king
The_king
Gem70
Visionary
Visionary
Gem14
Muhammad Qasim Zahid
Muhammad Qasim Zahid
Gem14
The_king
The_king
Gem7
btitomor
btitomor
Gem49
Camilito Marin
Camilito Marin
Gem7
btitomor
btitomor
Gem35
Milo
Milo
Gem70
Rain

Gem0

SystemGamehag: One user received Gem82 from the Rain.
unranked rank iconmara shady: ??
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: ?\
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: can anyone tell me every offer (android) which has given the,m gems
novice rank iconhanfred: not every offer pays instantly
novice rank iconhanfred: I think 50000 gems
unranked rank iconsigmaaboy: but my diamonds wont load
unranked rank iconsigmaaboy: yes
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: there is a bar
unranked rank iconsigmaaboy: but how many do i hae to earn
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: then profile
unranked rank iconsigmaaboy: yes
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: click your pfp on top right
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: ok?
unranked rank iconsigmaaboy: how much do you need to earn to go rank up
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: wait 24 hours
unranked rank iconmnxaxeygpuftpcyrnm: i earned like 1k
unranked rank iconmnxaxeygpuftpcyrnm: why do my diamands not come
SystemGamehag: 2 users received Gem370 from the Rain.
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: hello
unranked rank iconAbdullah Aldanoglu: free game at https://seruapk.com/
unranked rank iconkirill: всем пр
unranked rank iconАня Бедойя Камачо: hi
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconkathrine80: i just withdraw some coins admin rejecet my withdraw
unranked rank iconkathrine80: i just complete offers admin - my all coin
unranked rank iconkathrine80: this site fack or scam
unranked rank iconkathrine80: hlw
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndy R0631: uh?
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0/160

Astellia

Astellia

Astellia

Information

Astellia - это совершенно бесплатная MMORPG-игра, созданная в фантастическом мире, в котором вы играете за Astellian - звездного воина с огромной силой. Выберите одну из пяти доступных рас: Воин, Лучник, Ученый, Ассасин или Маг и начните приключение в этом красочном, виртуальном мире. Путешествуйте по землям Астеллы в одиночку или с друзьями, выполняйте различные задания, убивайте монстров, встречающихся на дороге, и приобретайте больше опыта для развития своего персонажа. Участвуйте в эпических битвах с могущественными врагами и собирайте новые предметы, чтобы стать еще мощнее. Самые интересные механики в игре - Astells, магические существа, которых может вызвать ваш герой. Астеллы можно получить, выполняя квесты или собирая добычу у побежденных монстров, а улучшение ваших астрелей увеличит вашу силу в бою, поэтому стоит потратить время на поиск. Если вам нравится фэнтезийная атмосфера, а также всевозможные MMORPG, то вам обязательно стоит дать Астелле шанс! Не хочу и играть в Астелию сегодня!

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