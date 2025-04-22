Astellia - это совершенно бесплатная MMORPG-игра, созданная в фантастическом мире, в котором вы играете за Astellian - звездного воина с огромной силой. Выберите одну из пяти доступных рас: Воин, Лучник, Ученый, Ассасин или Маг и начните приключение в этом красочном, виртуальном мире. Путешествуйте по землям Астеллы в одиночку или с друзьями, выполняйте различные задания, убивайте монстров, встречающихся на дороге, и приобретайте больше опыта для развития своего персонажа. Участвуйте в эпических битвах с могущественными врагами и собирайте новые предметы, чтобы стать еще мощнее. Самые интересные механики в игре - Astells, магические существа, которых может вызвать ваш герой. Астеллы можно получить, выполняя квесты или собирая добычу у побежденных монстров, а улучшение ваших астрелей увеличит вашу силу в бою, поэтому стоит потратить время на поиск. Если вам нравится фэнтезийная атмосфера, а также всевозможные MMORPG, то вам обязательно стоит дать Астелле шанс! Не хочу и играть в Астелию сегодня!