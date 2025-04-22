Ты ангел? Или, может быть, демон? Убедись об этом в AION! Выбери одну из конфликтующих сторон: Асмодян и Элиос, которые постоянно сражаются друг с другом, или с жестокими и злыми Балаурами! Развивай свой персонаж восемью различными способами, по своему усмотрению, и наслаждайся прекрасным, открытым миром Aion.

Потрясающая графика, прорисованная в мельчайших деталях, удовлетворит даже самых требовательных игроков.

Развивай свой персонаж, получи себе крылья, и исполни заветное желание - полететь просто в небеса! Интересные миссии, в сочетании с изучением этого ошеломляющего, вырванного из сказки мира, не дадут Тебе ни минуты покоя. Не жди и присоединяйся к удивительному миру с большим количеством миссий, новыми друзьями и невероятными приключениями!

