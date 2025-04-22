Aika 2 - игра ММОРПГ с большим уклоном в сторону PVP, разработанная JoyImpact. Примите участие в великих битвах между сотнями игроков, чтобы получить магические артефакты. Боритесь за территориальный контроль с другими странами и выполняйте различные миссий.

Когда они не участвуют в войне нации, игроки могут выполнять более тысячи заданий, получить домашнее животное, встретиться с ремеслом и покорить подземелья в огромном мире Арканы. Выбирайте из нескольких разных классов и уникальных навыков, которыми вы можете использовать против других игроков, так и с жестокими монстрами.

Но вам не обязательно идти в одиночку, можете взять с собой компаньона, известного как Пран. Занимайтесь своим Пран от ребенка к взрослой жизни, а как он изменится будет в зависимости от того, как вы к этому отнесётесь.