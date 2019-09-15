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Мини игра The Socrecer

GoD_Esential avatar

GoD_Esential

September 15, 2019 at 01:24 PM

Всем доброго времени суток. В этой статье хочу затронуть тему Мини Игр и фарма "КД".


Приветствую тебя в моей статье!

В этой теме, я хочу затронуть проблему получения КД играя в Мини Игры, в частности The Sorcerer.
Вся информация, которую вы прочтете является только моим мнением.
После окончания регистрации на сайте и пройдя краткий и понятный обзор по его функционалу, я задал себе вопрос, "Как можно по быстрее нафармить Кристаллы Душ для получения желаемых вещей таких как сундуки и скины CS GO. 

Первое, на что пал мой взгляд, оказались Мини Игры, а точнее игра The Sorcerer. Все мы помним  нашу любимую игру детства Zuma. Играя в нее часами, мы и не могли задуматься о том, что в будущем, сможем получать за это действительно ценные награды и бонусы. 

Ближе к теме. Проведя в игре The Sorcerer, (раздел мини игры на сайте), я был действительно расстроен тем, что награды не получил, ни одного Кристала Душ. Хотелось бы уточнить у Вас, дорогие мои пользователи сайта. Вознаграждается ли игра или же нет. Буду рад Вашим комментариям.

Что же на счет фарма Кристалов Душ? Судя по моему небольшому опыту, (если учесть то, что награда все же будет засчитываться), это действительно самый эффективный фарм КД по моему мнения. Так как награда дается за 25 тысяч очков набранных в игре, мы можем посчитать, сколько Кристалов Душ можно нафармить за 1 час игры.

В среднем, на то, чтобы набрать 25 тысяч очков требуется 2 минуты, проходя первый и второй уровень игры. В теории, без учета время на просмотр рекламы можно фармить приблизительно 30 КД в час (Первым способом) и 60 КД (вторым способом).

Рассмотрим первый способ: суть его заключается в том, что вы проходите первый и второй уровень и как только набираете 25 тысяч очков, получив Кристал Душ, обновляете страницу и начинаете проходить их снова. Все очень просто и легко.

Рассмотрим второй способ : он немного затратнее по времени, но эффективнее в 2 раза! Сложность его заключается в том, что, вам нужно действительно принаровиться в игре, но в целом он прост. Так вот. Запустив игру, просто максимально эффективно и быстро проходим уровни, ведь чем выше ваша скорость, тем больше доход. В час можно получить и больше 60 Кристаллов Душ, все зависит от ваших навыков игры и снаровки, а так же скорости прохождения уровней.

Буду благодарен всем комментариям, оставленным ниже.

Если кто-то тоже столкнулся с той же проблемой, что и я, а именно, "Проблема получения Кристаллов Душ за прохождение уровней", отпишитесь ниже, давайте вместе решим эту проблему. Новичкам, таким как я, будут полезны советы от опытных пользователей сайта. 

Так же, прошу вас посоветовать самые эффективные способы заработка на сайте, буду вам признателен и очень благодарен.

Всем большое спасибо, что уделили пару минут на эту тему. Приятных вам игр и хорошего настроения.

Te1546 avatar

Te1546

August 20, 2020 at 09:17 AM

ну норм игра
eretr434343 avatar

eretr434343

August 20, 2020 at 09:30 PM

ну норм игра

sidorchukvitalik avatar

sidorchukvitalik

August 20, 2020 at 09:56 PM

привет

sidorchukvitalik avatar

sidorchukvitalik

August 20, 2020 at 09:56 PM

что делаете?
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