War Thunder: Что за игра? +советы

Выполняя очередное задание на этом сайте я заметил много заинтересованных в этой игре людей, а так же тех, кто не может выполнить по ней задание. Я хочу помочь целевой аудитории в выполнении заданий и познакомить их с игрой.

Начнём с того, что из себя представляет данная игра (WAR THUNDER) и когда белый свет увидел её. В далёком 2002 году три человека: Антон Юдинцев, Кирилл Юдинцев и Алексей Волынсков создали небольшую компанию, которая занималась программированием чисто на любительском уровне, лишь изредка сотрудничая с зарубежными компаниями в качестве небольшого фриланса. В мечтах создателей изначально был выход на японский рынок, что они и хотели отразить в названии своей компании Gaijin в переводе с японского "кайкодзин" или "человек извне", "иностранец", при этом оставаясь верным своим европейским корням. В течении своей деятельности первого десятилетия двадцать первого века у них выходило немало интересных и довольно "рофляных" проектов. Так, заключив договор и в дальнейшем сотрудничая с российским гигантом 1С на свет появилась игра породившая немало мемов в рунете под названием "Бумер" (да-да, она была сделана по тому самому фильму про ОПГ из девяностых). Затем у них проскальзывали подобные первому небольшие проекты под названием "Жмурки", "Адреналин-шоу" и "Flight of Fancy" и их последующие сиквелы. Но мы же тут с вами собрались для того, чтобы поговорить про главное творение разработчиков... Так вот, в конце позапрошлого десятилетия компания сконцентрировала своё внимание на создании стратегий, посвящённым войнам разных эпох и периодов мировой истории. В 2011 году вышла мобилка Modern Conflict 2 ставшая обычной стратежкой для IOS и андроида, а также анонс об авиасимуляторе World of Plane, позднее ставший полномасштабным симулятором военных действий под известным нам с вами названием War Thunder.Как было сказано ранее, изначально игра базировалась на концепции war flight-simulator, но в дальнейшем, по всей видимости на волне хайпа игры World of Tanks, созданной соседями из Беларуси, компания решила добавить сухопутную технику в виде танков и БТРов, а через несколько лет и корабли вместе с подводными лодками.Запустив War Thunder нас встречает голосовой помощник, предлагая нам выбрать тип техники, на которой мы будем обучаться. Я, как фанат игр про сухопутную технику, выбрал танк и выбрал искать матч. В начале обучения вас встречает голосовой помощник и относительно доходчиво разъясняет игровые механики игры, такие как езда, стрельба и захват точек. После этого вы проведёте два учебных боя с ботами в команде противника, прежде чем перейдёте к аркадным боям с реальными игроками.Ярко-выраженными плюсами данной игры мне показалась возможность исследовать новую технику и улучшать уже имеющуюся, покупая разного рода амуницию и оборудование (огнетушители, новые гусеницы, подвески т. д.). Так же я отметил для себя интересную механику баланса техники в игре. Здесь нет привычных нам с вами "уровней машин", как в других играх про танки. В War Thunder присутствует так называемый рейтинг, по которому и сортируются машины по их броне, огневой мощи и временным рамкам. Ведь согласитесь, что когда ты видишь в противоположной команде Т-64, а в своей Т-44, то теряется та грань, та нотка историчности ради которой ты зашёл в эту игру. Данная, лично для меня, инновация заставляет похлопать в ладоши разработчикам.Ещё одна положительная сторона геймплея - это механика уничтожения техники. В этой игре как таковых хитпоинтов (HP) не существует. Технику можно уничтожить только выведя из строя всех членов экипажа, либо же попав в такие модули как боеукладка и баки, спровоцировав детонацию и горение техники соответственно. Это значит, что попав несколько раз в командирскую башню танка вас не смогут уничтожить, что, согласитесь, довольно таки недурно.Поиграв несколько боёв на советских танках и самолётов я выделил для себя некоторые аспекты. Во-первых хочется ответить на вышенаписанный вопрос: "Как поживает игра?".И ответ будет: "Довольно таки неплохо", потому что иметь онлайн в 100 тыс. игроков, при том почти постоянно вполне неплохо для такой игры, тем более, что скоро ей уже будет больше десяти лет.Если говорить о боях, то проходят они неспешно и увлекательно. Сразу хочу сказать, чтоВ заключении статьи хотелось бы сказать, что играть в War Thunder было довольно таки приятным опытом и времяпрепровождением и я бы порекомендовал вам выполнить задание на Gamehag'е по этой игре.1. Чтобы заскринить выполненное задание зайдите в профиль в вашей игре (окошко слева от кнопки, которую вы нажимаете, чтобы выйти в бой). Там будет указано кол-во побед и уничтоженной техники.2. Так же вам могут отклонить задание за то, что вы уже были зарегистрированы в игре. Чтобы избежать данную проблему я советую создать аккаунт со схожим логином (как на геймхаге), если же это, не поможет, то пишите Мисти.