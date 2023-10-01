Обзор топовых танков War Thunder'а

Так как War Thunder висит уже которую неделю в топе по получению КД. Я решил написать очередную статью, в которой на этот раз мы будем говорить о топовых танках, а именно о трёх основных каждой нации (США, Германия, Россия).

Так как игра в какой-то мере является симулятором боевых действий, то из этого следует, что мы будем иметь дело не только с воздушными и морскими, но и с сухопутными машинами. Чтобы подогреть ваш интерес к игре, мы рассмотрим некоторые реально хорошие топовые танки.



Начнём с того, что топовые танки по началу, когда мы только заходим в игру, кажутся нам чем-то далёким и запретным, мы считаем их эталоном, думаем о том, какие баталии нас будут ожидать на высоких левелах. Но на самом деле в конкретной ситуации не всё так однозначно, ведь по ходу прокачивания определённого вида техники (в нашем случае это танки) мы будем встречаться с разного рода раздражающими факторами в виде встречающего нас дисбаланса (для такой игры с большим обилием техники это даже в какой-то мере нормально). И в связи с этим в этой статье будут даны некоторые рекомендации ещё и о том, как справиться с этим (какой топ первым качать и какой стиль игры следует выбирать).

Итак, начнём!





M1A2 Abrams

Всемирно известный ОБТ (Основной Боевой Танк) приобрёл широкую известность и, что не мало важно, большую значимость в Вар Тандере. Американская классика танкового вооружения - крайне универсальный аппарат в нашей игре, стиль игры на котором может подойти почти любому игроку. Лично я бы посоветовал его каждому новичку в качестве первого топа.



Плюсы: Из плюсов я бы отметил неплохую живучесть данного агрегата, что будет довольно важным аспектом в освоении игры, потому что даже у опытных игроков с этим могут возникать проблемы. К положительным чертам танка можно отнести ещё и отменную манёвренность и подвижность, которая в купе со всем делает танк очень приятным для игры. Ко всему прочему у машины имеется ещё и очень неплохое орудие с приемлемыми углами вертикальной наводки (пушка хорошо поднимается и опускается), а также кумулятивным снарядом с дистанционным подрывом. Также у агрегата предусмотрена одна интересная особенность - Боекомплект защищён вышибными панелями. Данная тонкость, придуманная американскими инженерами с целью защитить экипаж представляет из себя грубо говоря выведенный наружу БК, и в случае его детонации весь "тротиловый эквивалент" выходит наружу, тем самым защищая экипаж от гибели.



Минусы: Из отрицательных качеств мы имеем довольно слабую броню башни и корпуса. Играть следует аккуратно, ибо крупнокалиберные пушки одноклассников будут прошивать нас чуть не насквозь. Подведём мини-итог: Играть от брони не получится.









Leopard 2A5

Очень красивый и универсальный топ (после Strv 122). Подходит для агрессивной игры с использованием потенциала своей брони, которая расположена под великолепными углами, а иногда и может стать снайперским танком, играющим на расстоянии от своих противников. В обоих случаях машина проявит себя с исключительно положительной стороны.



Плюсы: Прекраснейшая защита башни и корпуса благодаря ультра рациональным углам наклона брони может простить вам множество ошибок, совершённых на поле боя. К тому же живучесть у данной машины не уступает тому же Абрамсу, а по комфорту орудия (опять же свою роль играют углы вертикальной и горизонтальной наводки) и вовсе превосходит. Хорошим подспорьем в обнаружении противника послужит наличие Тепловизионного бинокля у командира (который к слову присутствует и у предыдущего танка), так же мы имеем защищённый БК с вышибными панелями на 15 снарядов. То есть если нам прилетит снаряд от какого-нибудь Леклерка в корму башни, то детонация боекомплекта не окажется для нас фатальной(при этом потеряем 15 снарядов, что довольно таки неплохо), что не может нас не радовать.



Минусы: Не обнаружено.









Т-80У

Данная советская машина может за счёт своей брони так же может простить вам много ошибок но не заход к вам в тыл (об этом поподробнее в минусах). Тем не менее она такая же универсальная, удобная и практичная как и предыдущие машины. Выглядит вполне себе сносно и для некоторых, разбирающихся в военной истории, лиц - он лучший для своего времени.



Плюсы: Из них мы можем выделить то, что первым бросается в глаза - огромный выбор снарядов. Тут вы можете разгуляться как вам угодно, на выбор предоставлены и фугасы, и ПТУРы, и кумулятивные снаряды, даже подкалиберы сюда затесались. Так же мы имеем механизм заряжания, который ускоряет нашу перезарядку до 6.5 секунды. Это неплохой показатель если учитывать с какой скоростью перезаряжаются наши одноклассники. К плюсам можно вписать двигатель в 1250 Л.С., что позволяет развивать нам неплохую максимальную скорость, к тому же скорость поворота у нашего агрегата вполне себе высокая. Последним плюсом хотелось бы отметить броню бортов, а именно экраны, которые их защищают.



Минусы: Минусов у описанной машины тоже хватает. Медленное горизонтальное наведение, а также плохие углы горизонтальной наводки (присущие почти всей советской ветке) могут подпортить комфорт от игры, но лично меня это не задело. Впечатления может подпортить и низкая скорость заднего хода, которая ставит вас в неловкое положение, когда вы попадает под открытый фронтальный огонь. И ещё, помните, выше я указал механизм заряжания танка, который во много раз сокращает перезарядку? Так вот, данное новшество советских инженеров сделало из этого танка самый настоящий взрывпакет. Экипаж сидит на самой что ни на есть пороховой бочке. Поэтому захода со стороны, увы, танк вам не простит.





На этом всё! Если вы хотите увидеть подобные статьи на тематику Вар Тандера, то дайте об этом знать. Всем до скорого.



