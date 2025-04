Enemy Front (рекомендация к игре)

Нё ругайтесь и не плюйте в экран, моя первая рекомендация

Шутер от первого лица. Действие происходит в Европе (Польша и Норвегия) в период Второй мировой войны. Главный герой - американский военный журналист Роберт Хокинс, который лезет в самую гущу событий, причем стремится он не запечатлеть и описать, а непосредственно принять активнейшее участие. И вот наплевал он похоже на кодекс журналиста, взял набор огнестрельного оружия (стандартный набор пистолет, автомат и винтовка), прихватил парочку гранат и пошел диверсии устраивать и фашистов отстреливать в кооперации с различными партизанскими отрядами.По сюжету и геймплею игра очень сильно мне напомнила вышедший в том же году, но для мобильных платформ Brothers in Arms 3: Sons of War.Похожие локации и очень схожие местами задания. Особенно схожи миссии у баррикад и тот же , который есть в обеих играх (также миссии с зенитными орудиями). В Brothers in Arms мне больше понравилась система навыков и опыта. В Enemy Front похоже подразумевается, что Хокинс уже изначально довольно опытный стрелок. В BIA можно застрелять до смерти танк или какую-то другую технику, в Enemy Front для уничтожения транспорта нужно тяжелое вооружение, либо гранаты или коктейль Молотова.Так игра нормальная вполне. Не из серии прорыв года. Но вполне приличная - хорошая графика, обширные локации, нормальное в общем управление. Очень эффектное видео при дальних выстрелах из снайперской винтовки, а также при выбивании дверей. Мне понравилось, что при загрузке новой миссии требуется нажать Enter для старта игры, а не сразу после скрина загрузки начинается мочилово, можно не суетиться, спокойно допить кофе или там еще чего, дожевать круассан и по-готовности в экшен. Также, в игре можно брать заложника и прикрываясь им проходить локацию (правда отпустить я так понял нельзя). На фашистов психологически это вроде никак не действует, они все-равно открывают огонь. Никаких коммуникаций с противником, кроме как фраза "Сдавайтесь партизаны!" и автоматная очередь. Интерактива в плане реализма нет. Противники между собой общаются, это можно слышать (малый элемент интерактива), партизаны тоже общаются, но лишь в катсценах. Между противниками разговор весьма короткий. Пан или пропал! Из понравившегося в геймплее то, что можно просто стукнуть прикладом, оглушив противника, практически на ходу и бежать дальше заниматься своими диверсионными делами. Полезно весьма звуковое сопровождение можно слышать с какой стороны приближается противник, можно слышать как елозит притаившийся в засаде противник (на крыше, в горах, в кустах), что позволяет спровоцировать его раскрыть свою позицию, например бросив камешек. Камень, кстати, тоже в данной игре полезная фишка. Система метания предметов в игре очень своеобразная, но к ней довольно быстро приспосабливаешься. Присутствуют элементы рукопашного боя как оборонительной меры (можно стряхнуть с себя набросившегося противника и учинить над ним расправу, применив холодное оружие), либо для бесшумного устранения противника.Игра выпущена польской компанией CI Games, поэтому и борется с мировым злом главный герой плечом к плечу с солдатами польского партизанского движения Армия Крайова.Мне игра понравилась. Мультиплеер пока не пробовал. Особых багов не заметил, два раза была неприятность со стрельбой с разных уровней высоты. Первый раз неудачно вышел на балкон: -"Штирлиц подошел к окну из окна дуло". В общем реально дуло противника появилось из окна на втором или третьем этаже на балконе напротив дома второго офицера, из дула к тому же вполне логично вышли пули прям в лицо, шансов не было пришлось перепроходить локацию (вспонил был еще баг там же у дома офицера открывал ворота партизанам и один из партизан залип в попытках открыть уже открытые ворота, он так и остался водить руками в воздухе, также атака на дом офицера так и не началась с какого бы угла здания я не подходил, помогло залезть в подвал дома напротив, где появилась пара солдат, мародерствовавших в винных погребах погибая они таки подняли тревогу). Второй инцидент в трамвайном депо опять же на верхнем ярусе перехода дуло появилось сквозь пол ну таки более менее естественно (хоть переход и довольно высоко находится). Ну и еще, в депо же, я сменил автомат и поняв на что я его сменил пожелал поменять обратно. Увы не вышло (дуло сквозь пол помогло в определенном смысле).В общем это мое первое знакомство с играми CI Games. Игра вполне качественная и интересная.Из серии Medal of Honor я играл только в первую игру (на первой же PlayStation). Поэтому пока сравнивать не могу.Рекомендую!