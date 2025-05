Terraria Review

Já joguei muito esse jogo, passei de 200 horas fácil e é com certeza um dos melhores jogos que eu já joguei. Este artigo tem o intuito de fazer uma breve análise de Terraria.

INTRODUÇÃO

Terraria é um jogo da Re-Logic de mundo aberto, um indie de sobrevivência, RPG de aventura, ação e exploração, neste jogo, meus amigos, você não vai ficar parado, esta obra de arte tem uma rejogabilidade incrível, proporcionando horas e horas de gameplay com infinitas possibilidades. A variedade de itens em Terraria é incrível, tendo mais de 2000 itens diferentes, muitos biomas, contrução de mundo, minigames, pesca e muito mais!

JOGABILIDADE

A jogabilidade no começo é parecida com muitos jogos do gênero “open world survival crafting”, em que você começa derrubando arvores para fazer ferramentas e uma mesa de trabalho, explora o mapa em busca de itens e minérios, mas não para por aí! Terraria é um jogo desafiador, com muitos chefes e armas incríveis que só são conquistadas com foco e trabalho duro, além da dificuldade, sendo quase impossível zerar um mundo na dificuldade mais difícil no modo hardcore.

GRÁFICOS

Terraria é um jogo visualmente muito bonito, pode ser 2D mas não é feio não.

Segue as imagens.

Algumas imagens já falam por si a experiência que o jogo apresenta.







TRILHA SONORA

Só quem já jogou sabe o quão incrível ela é, não estou sendo nenhum pouco tendencioso porque eu gosto da trilha, te fazendo realmente mergulhar nessa obra de arte, não deixando a desejar mesmo comparado a vários jogos famosos por suas trilhas sonoras. Você não vai se arrepender com a trilha que este jogo pode te proporcionar.











BUGS

Single player: bugs neste modo são tão raros e não são nada que realmente atrapalhe o seu jogo, em mais de 200 horas de gameplay não houve um bug que realmente atrapalhou fora de pequenos bugs visuais bem raros que as vezes dão um toque de comédia.

Multiplayer: bugs acontecem dependendo da sua conexão, principalmente se você for o host e não tiver uma internet boa ou seu amigo está muito longe (outro continente),no caso do “remote play together” da steam, os bugs em sua maioria são todos visuais como zumbis flutuando em vez de cair direto ou minhocas divididas te atrapalhando nas cavernas. Se você e eu seu amigo forem ambos do mesmo país e tiver uma internet boa, pode ficar tranquilo, não vão acontecer bugs, caso contrário, apenas crie um servidor dedicado que vem junto com o jogo e você não terá problemas.







CONSIDERAÇÕES FINAIS

Terraria é com toda certeza um jogo que merece ser jogado, vale muito a pena, está disponível em todas as plataformas em um preço justo, com atualizações frequentes (até agora), porém, o desenvolvimento do jogo está chegando ao fim com essa “última atualização” de Terraria, 1.4, que traz um tipo de jogo totalmente novo, novos itens, novos biomas, uma aventura totalmente nova.