A temporada 8 de Fortnite

Fortnite Season 8 será UMA MOLHANÇA TOTAL. Além da idéia geral da data de lançamento, isso é tudo o que realmente eu sei..., mas se as dicas enterradas nos passes anteriores de batalha de Fortnite são alguma indicação, a umidade se estenderá a mais do que um simples degelo de tooooda a área congelada. A Epic está ficando boa em insinuações não tão sutilmente onde as futuras temporadas de Fortnite estão indo, e a menos que estejamos todos sendo enganados, a 8ª temporada terá muito a ver com a água.



As dicas estão chegando há algum tempo, e com a 7ª temporada no meio do caminho, os eventos no jogo provavelmente começarão a sugerir o futuro da Fortnite em breve. Leia sobre a minha teoria do que esperar da Fortnite Season 8. :D

O Season (temporada) 8 terá data de início 27 de fevereiro ou 28, peguei pelos dias que faltam pra terminar no jogo :p.O Battle Pass da estação 8 de Fortnite será gratuito, presumindo que os jogadores que quiserem possam completar 13 desafios de Overtime (prorrogação), todos temos até. A idéia é que você pode economizar alguns V-Bucks e obter um monte de roupas no processo.Caso contrário, espere o habitual preço de 950 V-Bucks ($ 10, o que da uns 38 pila (pila são reais...)), como já é de costume.Todos os sinais apontam para algumas novas áreas inundadas, já que tem muuuito gelo.Com a primavera, eu aposto que vemos um degelo profundo percorrer as partes geladas do mapa. O querido Bosque Gorduroso, lar do famoso ''burgão'' está atualmente submerso em um lago congelado e você pode ver os edifícios, baús e armas logo abaixo da superfície. Talvez a gente esteja nadando lá em breve.-Não sou eu na imagem, é apenas uma que tirei do Google, já que eu não consigo tirar prints do jogo, minha tela fica preta...Um rápido olhar para o passe de batalha da 7ª temporada também sugere uma primavera úmida. Um spray de boneco de neve derrete em agonia, um ícone de polvo se torna disponível no nível 84, um sol escaldante aos 62, e peles de mergulhadores anteriormente poderiam ser as primeiras dicas de. Mais descaradamente, a skin(roupa) de peixe é a dica do futuro tema subaquático.O ambiente nevado de Fortnite foi provocado durante meses através de peles e recompensas de passes de batalha, por isso não é um tiro no escuro pensar que a Epic poderia estar fazendo o mesmo em uma área submarina.Um grande orbe gelado apareceu recentemente acima dos Picos Polares, dos quais o Rei Gelado convocou uma cópia volumosa de si mesmo e cobriu todo o mapa com uma nova camada de neve.O gelo no centro do castelo em Pico Polar também derreteu, revelando a skin secreta da Season 7:. Ele é um magma de aparência calorosa, e é provavelmente por isso que tudo derretia.As chances são que o lançamento da Season 8 coincidirá com um evento cataclísmico. Talvez a ilha se abra e revele um novo ponto de interesse sobre a água?Difícil dizer neste momento. Eu espero uma mistura de skins com o tema da temporada, ou seja, criaturas e pessoas aquáticas, bem como algumas que evocam a temporada de primavera. Skins também tendem a sugerir mudanças futuras, tanto dentro quanto fora da temporada. Ainda é cedo para adivinhar quais poderiam ser. Só espero que tenhamos mais peles de peixe idiotas.Se, e somente se, minhas previsões subaquáticas forem verdadeiras, esperaria ver veículos que utilizem o potencial novo bioma. A 8ª temporada trouxe muito mais verticalidade para o Fortnite, um ajuste perfeito para driftboards (aquelas pranchas turbinadas) e aviões. Espere submarinos, veículos terrestres e marítimos híbridos, jet skis e muito mais para chegar na 8ª temporada.O que há com aqueles estranhos ovos de dragão escondidos no castelo?????Nenhuma pista! Aqui está uma idéia: dragões respiram fogo. O fogo derrete o gelo. Gelo derretido significa água. E com um quarto do mapa congelado, incluindo o Bosque Gorduroso completamente submerso, podem ser dragões que causam uma enchente, criando novas áreas submersas. BOOOOOOOOOMMMM. (pense em um mind blowing...)No meio da temporada, provavelmente veremos alguns eventos no jogo começarem a acontecer assim que a Epic tentar manter o interesse até o lançamento da 8ª temporada.Essa foi a minha teoria, se querem me adicionar no Fortnite meu nome é ''Not Julho'' (claro que sem as aspas...), e me adicionem no Gamehag se quiserem :D