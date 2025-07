ROBLOX OU MINECRAFT QUAL O MELHOR?

por algum motivo nunca fui muito com a cara do minecraftkkkk

Isso é uma pergunta interessante qual será o melhor, bom nos sabemos que a roblox é uma plataforma de jogos com uma variedade de jogos e minecraft é som um jogo mas tem um porem que podes adicionar mods e tudo mais para ficar mais divertido por isso eu não digo que um seja melhor que o outro eles estao no mesmo nivel.

Join the conversion by creating an account on Gamehag