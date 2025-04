Trove - gra MMORPG do pobrania. Kwadratowe szaleństwo przepełnia internet. Nieskończone sandboxy zapełniają sklepy internetowe, zmuszając graczy do wymyślenia kolejnego niezwykłego projektu ich własnego domu.

Na pierwszy rzut oka Trove jest podobny do Minecrafta. Otwarty świat jest pełen bloków, postać ma plecak, są użyteczne narzędzia i mnóstwo miejsca na surowce. Cały otaczający świat jest wypełniony surowcami i co chwilę zmienia się cały krajobraz. Z płaskowyżu pełnego lasów w różnych kolorach można stworzyć prawdziwy ocean za pomocą specjalnych sztuczek. Świat generowany jest w trakcie postępu gracza, co pozwala przez długi czas odkrywać nowe otwarte przestrzenie.



Pierwszą rzeczą do zrobienia jest wybór specjalizacji. Na szczęście klasyczny zestaw maga, strzelca i wojownika jest uzupełniony przez cukierkowego barbarzyńcę, przeróżnych ninja, wróżki, mędrców, nekromantów i wielu innych. Każdy bohater ma jedną pasywną umiejętność, trzy aktywne i jeden ultimate, który ma duży wpływ na bitwę.



Trove posiada ogromny zestaw zwyczajnych zadań w grze, dzięki któremu każdy poszukiwacz przygód znajdzie coś dla siebie. Jedni zaczynają budować dom swoich marzeń, z pięknym ogrodem i widokiem na jezioro. Inni udają się na długą przygodę z przyjaciółmi podczas gdy inni stają się złodziejami i okradają przybyszów. W grze znajdują się niezliczone jaskinie ze skarbami. Jednak zanim zgromadzisz drużynę i wybierzesz się, aby je odnaleźć, musisz dobrze się przygotować, by poradzić sobie z potworami.



Trove to niezwykła mieszanka MMORPG i wspaniałego sandbox'a, gdzie zawsze jest coś do zrobienia. Jeśli jesteś fanem ascentycznej, ale jasnej grafiki i lubisz budować domy, to koniecznie dołącz do tego dziwnego sześciennego świata!