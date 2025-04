Snake VS Block to darmowa gra zręcznościowa, która na pewno spodoba się każdemu fanowi klasycznego "Snake'a".



Zasady tej gry wydają się proste, ale niełatwo jest poradzić sobie z temperamentem naszej uroczej postaci. Musisz kontrolować dobrze węża, aby rozbić jak najwięcej bloków. Do zrobienia tego należy łapać złote kule, które pojawiają się na drodze. Kulki są po to, aby wąż się rozrósł i zyskał siłę, by uderzyć w bloki bez przegrania gry.



Bądź ostrożny, ponieważ główną trudnością jest szybkość węża, która wymaga od Ciebie dużej zwinności.

W grze możesz wybrać opcję gry wieloosobowej, aby grać ze znajomymi.



Pokaż wszystkim, kto jest królem Snake'a!