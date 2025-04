Ciesz się nową grą fantasy MMO RPG stworzoną przez południowokoreańskich programistów Eyedentity Games. Przygoda tej propozycji osadzona jest w fantastycznej wiosce z dostępem do lochów, gdzie gracze muszą zbierać zadania od innych postaci i próbować je ukończyć. System walki jest podobny do gier takich jak Tera czy Neverwinter, gdzie gracz musi skoncentrować się na celowaniu do przeciwników, aby ich pokonać.



Dużą zaletą tego mmo jest historia. Narracja daje wielką przyjemność, która zdecydowanie pomaga całkowicie zanurzyć się w tej grze.



Stwórz swoją postać wybierając jedną z dziewięciu klas: Archer, Warrior, Cleric, Sorceress, Tinkerer, Kali, Assassin, Lencea lub Avenger.



Dołącz do innych graczy, aby stać się jeszcze silniejszym!

Zacznij grać już teraz i odkryj ten niesamowity świat Dragon Nest!