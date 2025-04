Dragon Knight, to gra która umożliwi Ci wcielenie się w rolę potężnego rycerza właśnie wyruszającego w niebezpieczną wędrówkę. W końcu hordy barbarzyńców, wszelkiej maści potwory i groźba zniszczenia bajecznie kolorowego królestwa przez smoki, mogą zostać powstrzymane tylko przez jednego bohatera.



Gra rozpoczyna się w sporych rozmiarów mieście, już od początku przekazując graczowi ogrom informacji.

Uprzednio wybraną przez siebie postacią (Rycerz lub Czarodziej oraz ich damskie odpowiedniki) przy pomocy licznych misji zaczynasz poznawać zasady funkcjonowania wykreowanego przez twórców świata. A jest co poznawać. Mnogość rodzajów i trybów rozrywki sprawia, że otwierają się przed nami setki misji fabularnych.



Sama gra łączy w sobie elementy strategii (bardzo istotny jest wybór odpowiedniego towarzystwa, dokładnie tak jak ostrzegała mama) oraz podstawowe komponenty RPG. Niezwykle ważny jest rozwój postaci i dobieranie odpowiedniego wyposażenia. To drugie może podlegać dużej liczbie modyfikacji, co sprawia, że ostateczna oferta przedmiotów jest całkiem spora.

Zarówno bohater jak i jego towarzysze (rekruci) mogą awansować na kolejne poziomy, zwiększając tym samym swoje zdrowie, odporność oraz ataki fizyczne i psychiczne). Poziom bohatera wpływa też na linię fabularną, część wątków odblokowywana jest dopiero przy osiągnięciu odpowiedniego levelu.



Jeśli szukasz gry zaskakującej ogromną ilością aktywności, oferującej co krok dostęp do nowych lokalizacji i zadań, to Dragon Knight zdecydowanie zasługuje na szansę. Nie zastanawiaj się długo, rzuć wszystko, zostań pogromcą smoków i uratuj świat.