Information

Book of Ra to gra kasynowa, której motywem przewodnim jest oczywiście Egipt. Wprowadza nas ona w świat Starożytności a sami wcielamy się w rolę Naukowca, który poszukuje mitologicznej księgi starożytnego boga Ra. Jeżeli lubisz darmowe gry kasynowe to Book of Ra jest właśnie dla Ciebie.