Blaze of Battle to darmowa, strategiczna gra mobilna, w której zbudujesz potężne miasto i zawalczysz z milionami graczy na całym świecie o chwałę! Udowodnij, że jesteś najlepszym władcą w świecie Blaze of Battle! Zbuduj miasto, trenuj najlepszych rycerzy, którzy staną w obronie królestwa i stań się niepokonany. Stwórz przymierze lub walcz w pojedynkę z wrogami, którzy będą próbowali atakować Twoje miasto. Zabijaj potwory, z których wypaść mogą rzadkie przedmioty, dzięki którym staniesz się jeszcze potężniejszy. Dołącz do Blaze of Battle już teraz!