Army Men Strike to gra strategiczna i wojskowa na iPhone'a i iPada stworzona przez firmę Luanova.



Z Army Men Strike wracamy do naszego dzieciństwa, aby pobawić się klasycznymi żołnierzykami, ale w przypadku tej gry musimy stworzyć własną jednostkę militarną i nauczyć się skuteczniej nią zarządzać. Jednak to dopiero początek, więc przygotuj się na poświęcenie czasu na rozwój swojej armii, aby móc wziąć udział w walce z licznymi wrogami.



Z naszej bazy operacyjnej możemy budować różne budynki, które będą musiały przejść na wyższy poziom. Im wyższy poziom, tym więcej funkcji dodatkowych - rekrutujemy różnego rodzaju żołnierzy, jeepy, czołgi, zaprawy i wiele więcej.



Army Men Strike to bardzo przyjemna i wciągająca gra z doskonałą rozgrywką porównywalną do słynnych tytułów takich jak Clash of Clans. Niesamowita atmosfera i motyw zabawkowych żołnierzy to odświeżająca nowość. Ta oryginalna idea przenosi nas z powrotem do naszych najlepszych czasów dzieciństwa. Gra ma doskonałą grafikę i musimy dać temu młodemu przedsiębiorstwu kredyt zaufania, ponieważ ich precyzyjne skupienie na każdym detalu jest zadziwiające.



Nie zwlekaj i zagraj w Army Men Strike!